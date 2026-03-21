Con la scomparsa di Umberto Bossi si chiude una delle figure più iconiche della politica italiana, nota per aver fondato la Lega Nord e aver promosso l’idea di un indipendentismo settentrionale. Nel corso degli anni ha guidato il movimento attraverso diverse fasi, passando dalla secessione all’integrazione, lasciando un segno indelebile nel panorama politico nazionale. La sua carriera si è sviluppata in un contesto di forte attenzione pubblica e controversie.

Roma, 21 mar – Con la morte di Umberto Bossi si chiude una delle esperienze politiche più singolari della storia repubblicana. Non solo per i risultati ottenuti, ma per la natura stessa del suo progetto: la costruzione ex novo di un’identità collettiva capace di incidere in profondità nel sistema politico italiano. Bossi non è stato semplicemente il leader di un partito territoriale. È stato il fondatore di una narrazione politica che, per oltre un decennio, ha messo in discussione i presupposti stessi dell’unità nazionale così come erano stati sedimentati nel secondo dopoguerra. In questo senso, la sua figura segna la fine di un ciclo: quello in cui era ancora possibile ridefinire i confini simbolici della politica italiana partendo dal basso, attraverso linguaggi, miti e mobilitazioni radicali. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Umberto Bossi: un inventore della politica, tra secessione e normalizzazione

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