Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha incontrato i familiari di Umberto Bossi a Gemonio, in provincia di Varese. La visita è durata circa un’ora e mezza, durante la quale si è fermato a parlare con i familiari del fondatore del movimento. Salvini ha lasciato il paese poco dopo aver concluso l'incontro.

Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ha lasciato Gemonio, a Varese, dove ha reso omaggio a Umberto Bossi incontrando i familiari del fondatore per un’ora e mezza. È stato un incontro molto emozionante, fa sapere Salvini, e caratterizzato da toccanti riflessioni umane e politiche. “Domenica saremo in tanti ad abbracciare Umberto nella sua Pontida”, conclude Salvini, che non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti né all’entrata né quando è andato via, limitandosi a salutare. Cuba, viceministro energia: "Petrolio russo? Nostro diritto sovrano comprare combustibile" Cuba, viceministro esteri: "Trattative Usa? Tanti interessi reciproci, ma no a cambio sistema politico" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Umberto Bossi, Salvini a Gemonio incontra i familiari per un'ora e mezza

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