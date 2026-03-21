Umberto Bossi era un gigante la sua eredità è la libertà

Umberto Bossi è stato una figura centrale nella politica italiana, noto per aver guidato la Lega Nord, un movimento definito

La Lega «gagliarda», come diceva Umberto Bossi, la Lega «che non molla mai», la Lega dei sindaci e dei ministri, ma anche quella che «è solo contro tutti». È a Radio Libertà, un tempo Radio Padania, che Matteo Salvini ricorda il fondatore, Umberto Bossi. E lo fa, secondo lo stile dell’emittente, accettando i microfoni aperti. Da dove arriva nostalgia, affetto, ma anche critiche. Il viceministro che ora guida la Lega inizia ricordando come la sua storia politica è iniziata proprio tra queste mura: «Fui indicato proprio da lui (Bossi, ndr) come direttore di questa radio». Del resto, «questa è la radio che lui ha fondato». E questa, rende onore, è la Lega fondata da Bossi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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