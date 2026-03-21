Un ultranovantenne ha deciso di donare le proprie cornee presso l’ospedale Murri di Fermo. La scelta, descritta come un atto di amore puro e altruismo, ha coinvolto la volontà di trasformare il dolore in speranza. La notizia sottolinea come il gesto di donare non abbia limiti di età e rappresenti un atto di responsabilità e consapevolezza.

Fermo, 21 marzo 2026 – Un richiamo all’etica del dono che non conosce età, perché radicata in scelta consapevole e responsabile che trasforma il dolore in speranza, apre la vicenda che arriva dall’ospedale Murri di Fermo. Una storia di umanità e altruismo che trova concretezza nella donazione di cornee da parte di una paziente ultranovantenne, deceduta nei giorni scorsi nella struttura sanitaria fermana. "Un gesto di amore assoluto”. “Un gesto di assoluto amore e toccante generosità”. Così l’Azienda sanitaria territoriale di Fermo, guidata dal direttore generale Roberto Grinta e la coordinatrice della Donazione Organi e Tessuti dell’ospedale Murri Daniela Fiore, hanato quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ultranovantenne dona le cornee: “Scelta di amore puro e altruismo”

Articoli correlati

Donna dona fegato, reni e cornee. L’espianto all’ospedale di CamerinoUna donna di 75 anni ha donato fegato, reni e cornee, secondo quanto aveva deciso in vita.

Lingua italiana, è puro amore. Grammamanti: "Basta anglicismi"Per chi segue l’attualità e il mondo digitale Vera Gheno non ha bisogno di presentazioni.

Altri aggiornamenti su Ultranovantenne dona le cornee Scelta...

Discussioni sull' argomento Ultranovantenne dona le cornee: Scelta di amore puro e altruismo; Fermo, donazione di cornee al Murri: Un gesto di amore e grande generosità; Non c'è un limite di età per donare: al Murri espianto di organi da una novantenne.

Ultranovantenne dona le cornee: Scelta di amore puro e altruismoLa paziente deceduta al Murri aveva espresso in vita il proprio desiderio al rinnovo del documento di identità. Le operazioni di prelievo andate a buon fine e organi inviati alla Banca degli Occhi e d ... ilrestodelcarlino.it

Ahi Leao, niente Milan-Torino! Cosa è successo e le scelta di Allegri facebook

Ahi #Leao, niente #MilanTorino! Cosa è successo e le scelta di #Allegri x.com