Nell'undicesima edizione della Terre di Siena Ultramarathon, una gara di 50 chilometri, Mattia Vasoli, atleta del Gp, si è imposto come vincitore. La competizione si è svolta nelle campagne senesi, coinvolgendo diversi partecipanti provenienti da varie regioni. La gara ha visto un percorso impegnativo e condizioni climatiche variabili, con Vasoli che ha concluso davanti a tutti gli altri concorrenti.

Il dominatore della " Terre di Siena Ultramarathon ", giunta alla undicesima edizione sulla distanza di 50 chilometri, è stato Mattia Vasoli (foto) del Gp. Parco Alpi Apuane, il quale ha tagliato il traguardo in Piazza del Campo a Siena in 3h 17’53. "E’ stata una gara stupenda – commenta Vasoli – in mezzo a questi territori che amo. Siamo partiti molto forte, ma poi abbiamo iniziato a gestire. Sullo strappo di Monteriggioni ho capito che avrei potuto battere Emanuele Quercioli, ma non mi aspettavo tanto. Faccio a lui i miei complimenti". Al secondo posto Emanuele Quercioli (Pol Ellera Asd) con il tempo di 3h 23’44" e al terzo gradino del podio Alex Tucci (Asd I Lupi d’Abruzzo), in 3h 24’06. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ultramarathon. Mattia Vasoli trionfa sulle Terre di Siena

Articoli correlati

Siena, terra del grande sport: corsa e bici, in migliaia per Ultramarathon e Strade BiancheSiena, 26 febbraio 2026 – Nell’aria che finalmente profuma di primavera risuona già l’eco dei pedali.

Successo Ultramarathon, oltre duemila sulle stradeSiena, 2 marzo 2026 – Tantissime presenze, sorrisi, fatica ed emozioni: un’edizione record, l’11ma quella della Terre di Siena Ultramarathon, con...

Tutto quello che riguarda Mattia Vasoli

Mattia Vasoli e Elisa Giordano vincono la 11^ Terre di Siena UltramarathonSIENA – Piazza Il Campo di Siena si è vestita di luci e festa a partire da sabato 28 febbraio, lo sport è stato protagonista indiscusso con tante iniziative per i più piccoli e con le attività di ... corrieredellosport.it

Gp Parco Alpi Apuane, Mattia Vasoli trionfa sui 50 chilometri del ‘Terre di Siena’Per la società del presidente Graziano Poli anche ottimi risultati di categoria al Gran Premio del Monte Serra ... luccaindiretta.it