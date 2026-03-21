Ultimissime Inter LIVE | Calhanoglu per il rinnovo Bastoni rischia il forfait dell’ultimo minuto

Nelle ultime ore si parla di un possibile rinnovo di contratto per Calhanoglu, mentre Bastoni potrebbe saltare l’ultima partita a causa di un infortunio. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle questioni principali riguardanti la squadra nerazzurra, con notizie che interessano da vicino i tifosi e gli addetti ai lavori.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di SABATO’ 21 MARZO. Calhanoglu e il bivio nerazzurro: il rientro con la Fiorentina può sciogliere i dubbi sul futuro Calhanoglu torna finalmente a disposizione per la sfida contro la Fiorentina, ma il suo destino a Milano resta legato alla tenuta fisica Fiorentina Inter, Bastoni a forte rischio: Chivu potrebbe dover rinunciare al suo leader difensivo Fiorentina Inter, Bastoni a forte rischio per la trasferta al Franchi. 🔗 Leggi su Internews24.com

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