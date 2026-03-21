Uganda le autorità reintroducono i rinoceronti in un' area protetta

Le autorità ugandesi per la fauna selvatica hanno reintrodotto i rinoceronti in una zona protetta dove in passato erano stati cacciati fino all’estinzione. L’operazione mira a favorire il recupero di una specie minacciata dal bracconaggio. L’evento rappresenta un passo importante nel progetto di tutela e conservazione degli animali selvatici nel paese.

Le autorità ugandesi per la fauna selvatica hanno reintrodotto i rinoceronti in una remota area protetta dove un tempo venivano cacciati fino all’estinzione, un evento visto dagli ambientalisti come una pietra miliare negli sforzi per sostenere il recupero di una specie minacciata dal bracconaggio. Martedì, due rinoceronti bianchi meridionali provenienti da un ranch privato nel Paese dell’Africa orientale sono stati reintrodotti nel Parco Nazionale della Valle di Kidepo, nel nord-est del Paese. Altri due rinoceronti, trasportati in gabbie metalliche, sono arrivati lì ieri. Nel Parco Nazionale della Valle di Kidepo non c’erano rinoceronti dal 1983, a causa del bracconaggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Uganda, le autorità reintroducono i rinoceronti in un'area protetta Articoli correlati Elicotteri Usa atterrati nel Parco delle Madonie in Sicilia, le foto nell'area protetta: protesta dei sindaciDue elicotteri americani atterrano in un’area protetta in Sicilia, scatenando le proteste dei sindaci. Sicurezza nell'area vesuviana: prefetto convoca riunione con le altre autoritàAlla riunione parteciperanno i sindaci e commissari straordinari dell’area vesuviana, Ottaviano, Boscoreale, Boscotrecase, Castellammare di Stabia,...