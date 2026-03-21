Ucraina svela Izdeliye-30 | 20 aziende 1.500 km di raggio

Le agenzie di sicurezza ucraine hanno diffuso dettagli sul sistema missilistico russo chiamato Izdeliye-30, coinvolgendo 20 aziende e un raggio operativo di 1.500 chilometri. La notizia riguarda la messa in evidenza di questa tecnologia, senza ulteriori approfondimenti sulle implicazioni o motivazioni. La comunicazione si concentra sui dati ufficiali forniti e sulle caratteristiche tecniche del sistema.

Le agenzie di sicurezza ucraine hanno reso pubbliche nuove informazioni su un sistema missilistico russo denominato Izdeliye-30. La documentazione include un modello tridimensionale interattivo, la mappatura delle componenti e l’elenco di venti imprese coinvolte nella produzione. Questo vettore a medio-lungo raggio presenta una configurazione aerodinamica compatta con apertura alare di tre metri e capacità di trasportare una testata da 800 chilogrammi. L’autonomia operativa supera i 1.500 chilometri, permettendo colpire obiettivi strategici in profondità. L’architettura industriale del nuovo vettore. La catena produttiva si estende attraverso venti entità industriali distinte, come evidenziato dai dati diffusi sul portale dedicato ai controlli sulle esportazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ucraina svela Izdeliye-30: 20 aziende, 1.500 km di raggio Articoli correlati Gli 007 di Kiev svelano il nuovo missile da crociera russo: cosa c’è dietro l’Izdeliye-30L’intelligence ucraina ha reso pubblici nuovi elementi relativi a un missile da crociera di ultima generazione impiegato dalla Federazione russa,... Leggi anche: LIVE Tour de Ski, Inseguimento Dobbiaco 2026 in DIRETTA: 20 km a Capodanno, si incomincia alle 10.30 Tutti gli aggiornamenti su Ucraina svela Gli 007 di Kiev svelano il nuovo missile da crociera russo: cosa c’è dietro l’Izdeliye-30L’intelligence ucraina ha diffuso un modello 3D, la mappa dei componenti e i nomi delle aziende coinvolte nel programma del vettore a medio-lungo raggio usato da Mosca ... msn.com Più moderno, potente, e conveniente. Mosca usa un nuovo missile cruise in UcrainaUn nuovo missile da crociera russo lanciato da piattaforme aeree è apparso nella guerra in Ucraina. Si tratta dell’Izdeliye 30, un sistema che secondo l’analisi dei resti recuperati sul campo sarebbe ... formiche.net