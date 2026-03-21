Ucraina generale Usa si ubriaca e perde le mappe segrete

Un ex generale dell’esercito americano, responsabile del supporto militare a Kiev, ha perso le mappe riservate su un treno in Europa. Durante una cena in Ucraina, avrebbe subito una commozione cerebrale dopo un eccesso di alcol. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’incidente che coinvolge documenti sensibili e un incidente personale.

Un ex generale dell'esercito americano, incaricato di sovrintendere al supporto militare Usa a Kiev, avrebbe smarrito le mappe riservate su un treno in Europa e subito una commozione cerebrale in seguito a un "eccessivo consumo di alcol" durante una cena in Ucraina. È quanto si legge in un rapporto di 50 pagine, datato 12 marzo e rivelato dal quotidiano Kyiv Independent, secondo il quale il generale di brigata in pensione Antonio Aguto Jr., a capo del Security Assistance Group-Ukraine con sede in Germania, ha violato le procedure di sicurezza nella gestione delle mappe classificate a bordo di un treno noleggiato dal Dipartimento di Stato Usa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina, generale Usa si ubriaca e perde le mappe segrete Articoli correlati Madre ubriaca al Carnevale di Viareggio perde le figlie, denunciata: dove la polizia ha rintracciato le bimbeÈ stata denunciata per abbandono di minori una donna milanese di 39 anni che, dopo aver partecipato al corso mascherato del Carnevale di Viareggio... Guerra fredda nei cieli asiatici: gli Usa intensificano le operazioni segreteNel quadrante indo-pacifico, ormai epicentro della competizione strategica tra le principali potenze globali, gli Stati Uniti hanno ulteriormente... Aggiornamenti e notizie su Ucraina generale Usa si ubriaca e perde... Temi più discussi: L'Ue: Nuove sanzioni a Mosca, stop al gas russo. Zelensky oggi a Londra; Il Pentagono chiede 200 miliardi per continuare la guerra all'Iran; Il ruolo dell’Italia nella guerra all’Iran - Annalisa Camilli; Zelensky visita a Londra e poi Madrid per guerre in Ucraina e Iran. Ucraina, generale USA si ubriaca e perde le mappe segreteUn ex generale dell'esercito americano, incaricato di sovrintendere al supporto militare Usa a Kiev, avrebbe smarrito le mappe riservate su un treno in Europa e subito una commozione cerebrale in segu ... msn.com Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Negoziatori Kiev e Usa si incontreranno sabatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: 'Negoziatori Kiev e Usa si incontreranno sabato' ... tg24.sky.it Ucraina: a scuola sotto le bombe Cosa significa studiare dopo quattro anni di conflitto di Guglielmo Gallone @GuGallone x.com Guarda l'ultima edizione del #TG2000 #20marzo #Iran #Israele #Gerusalemme #Ucraina #Russia #Cuba #ReferendumGiustizia #tram #Milano #Vaticano #UmbertoBossi facebook