Una donna di 29 anni, ubriaca e con un’amica a bordo, ha imboccato contromano i Bastioni di Porta Nuova a Milano. Dopo aver ignorato l’alt della Polizia, è proseguita fino a schiantarsi frontalmente contro una volante che stava passando. L’incidente si è verificato nel centro della città e ha portato all’arresto della donna.

Milano – Ubriaca, con un'amica a bordo, ha imboccato contromano in auto i Bastioni di Porta Nuova, in pieno centro a Milano; non si è fermata all'alt della Polizia e si è schiantata frontalmente contro una pattuglia della Volante che sopraggiungeva. È stata così arrestata ieri sera una donna italiana di 29 anni. Le accuse: non essersi fermata all'alt, danneggiamento e lesioni ai danni dei poliziotti che hanno avuto cinque e sette giorni di prognosi. Nell'auto le è anche stata trovata una pistola a salve per la quale è stata denunciata, così come è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. Per alcuni dei reati è stata denunciata anche l'amica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ubriaca imbocca contromano i Bastioni di Porta Volta e si schianta contro la Volante: arrestata 29enne

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