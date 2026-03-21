Uboldo dopo l’incendio Posta chiusa fino a settembre

L’ufficio postale di Uboldo resterà chiuso fino a settembre a causa di un incendio che si è verificato all’interno della struttura. Poste Italiane ha comunicato che l’intera sede è attualmente inattiva e non sarà possibile accedere ai servizi fino a nuova comunicazione. La chiusura si è resa necessaria per permettere le operazioni di verifica e ripristino dei locali.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Un 40enne senza fissa dimora è stato denunciato dai Carabinieri di Seregno: aveva razziato esercizi. Pomeriggio di sangue e disagi alla circolazione ferroviaria vicino alla stazione di Milano Rogoredo, dove. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Uboldo, dopo l’incendio Posta chiusa fino a settembre Articoli correlati Uboldo incendio alle Poste, intervento dei Vigili del fuocoCasa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. Contenuti utili per approfondire Uboldo dopo l'incendio Posta chiusa... Temi più discussi: Fiamme all'ufficio postale di Uboldo; Principio di incendio all’ufficio postale di Uboldo, forse un corto circuito; Uboldo incendio alle Poste, intervento dei Vigili del fuoco; L'invasione dei Data Center, dopo Bollate, Paderno; la famiglia di Uboldo a The Voice - ANTEPRIMA. Uboldo, dopo l’incendio Posta chiusa fino a settembrePoste Italiane informa che l’ufficio postale di Uboldo, chiuso dall’inizio della settimana dopo i danni causati da un principio d’incendio, sarà ... ilnotiziario.net Incendio nell’ufficio postale di Uboldo: danni ai locali, ma nessuna persona coinvoltaL’edificio era già destinato a un intervento di ristrutturazione. Dopo quanto accaduto, l’ufficio resterà chiuso fino alla conclusione dei lavori previsti. (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it Chiara Radrizzani terza generazione della famiglia fondatrice e oggi alla guida del gruppo con la casa madre a Uboldo, racconta tre generazioni di un'impresa varesina che ha scelto di restare italiana pur essendo presente in quattro continenti facebook Carambola tra auto a #Uboldo: soccorsi due ragazzi x.com