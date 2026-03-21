Giardini di Toscana ha annunciato il rilascio di tre nuove fragranze: Verde Respiro, Ricordami e Oro e Miele. Le tre creazioni sono state presentate come l’ultima novità nel settore delle essenze e dei profumi. La collezione comprende profumi con caratteristiche diverse, pensate per soddisfare gusti vari. La presentazione ufficiale delle fragranze è avvenuta recentemente e ha attirato l’attenzione del pubblico.

Verde Respiro, Ricordami e Oro e Miele: sono le nuove tre fragranze lanciate da Giardini di Toscana. Il brand, uno dei più amati in Italia (famosissimo per la fragranza Bianco Latte), lancia questa nuova linea di tre eau de parfum apparentemente molto diversi tra loro, ma che hanno come obiettivo quello di evocare dei ricordi ben precisi. Giardini di Toscana lancia Verde Respiro, Ricordami e Oro e Miele. @sssinister Ora si può @Giardini di Toscana Il mio preferito è Oro e Miele, buonissimoooo #pubblicità #profumi #fragranze? audio originale – sssinister “Evocare emozioni attraverso fragranze uniche”: questo è l’obiettivo del brand nato con una boutique a Bibbiena in provincia di Arezzo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova uscita (tripla) di Giardini di Toscana

Articoli correlati

Cuori 3: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagioneCuori 3 è la terza stagione dell’acclamata fiction di Rai 1 con Pilar Fogliati che torna in onda in prima visione da domenica 1 febbraio 2026.

Imma Tataranni 5: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagioneImma Tataranni 5: trama, cast, episodi, attori, quante puntate, location, durata, streaming, quinta stagione, Rai 1 Torna Imma Tataranni – Sostituto...

Celeste di Giardini di Toscana

Contenuti e approfondimenti su Tutto quello che c'è da sapere sulla...

Discussioni sull' argomento Tornano le Giornate FAI di primavera: il 21 e 22 marzo alla scoperta dei tesori inaccessibili; Primavera in Val di Chiana: 3 passeggiate rilassanti e panoramiche; Giornate Fai di primavera, in Toscana 27 luoghi aperti al pubblico; Un weekend di primavera tra ville, palazzi e giardini della Lunigiana per scoprire l’arte barocca.

Toscana Pride: orario di partenza e percorso. Tutto quello che c’è da sapereIl ritrovo del corteo è atteso per sabato 7 settembre dalle 16 presso Piazzale Risorgimento e la partenza è prevista intorno alle 16.30. Il percorso prevede il passaggio in Viale Cavour, Viale della ... quotidiano.net

Alex Perfume. . @giardiniditoscana presenta una trilogia che si muove tra natura, memoria emotiva e una bellezza più intima e avvolgente. Tre nuove uscite firmate da Silvia Martinelli, costruite con un linguaggio artistico ed elegante. #Pubblicità #GiardiniDiTo facebook