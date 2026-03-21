A Scilla si discute di turismo sostenibile e destagionalizzazione, con l’obiettivo di favorire l’afflusso di visitatori durante tutto l’anno. L’amministrazione locale invita a riflettere su strategie per sviluppare un territorio che possa attrarre turisti in ogni stagione, senza concentrarsi solo sui periodi di punta. La questione è al centro di un dibattito pubblico che coinvolge vari attori locali.

SCILLA (ITALPRESS) – “Stimolare un dibattito sul turismo sostenibile in grado di attrarre visitatori dodici mesi l'anno e aprire scenari strategici sul futuro del territorio”. Questo l'obiettivo del terzo “Focus Sud e Futuri – Oltre il mare: i patrimoni per la continuità dell'offerta turistica”, promosso dalla Fondazione Magna Grecia, presieduta da Nino Foti, che ha riunito a Scilla rappresentanti istituzionali, accademici, operatori economici ed esponenti del mondo della cultura e dell'informazione. L'iniziativa ha concluso un ciclo triennale di incontri legati ai progetti PNRR dedicati ai borghi storici, delineando una visione ampia e articolata delle prospettive di sviluppo del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Turismo sostenibile e destagionalizzazione, Scilla al centro del dibattito

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