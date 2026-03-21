Turismo sostenibile Bagno in vetrina a Milano

A Milano si è svolta la fiera ’Fa’ la cosa giusta!’ dove sono state presentate nuove proposte di turismo sostenibile. Tra le novità ci sono iniziative legate a erbe, terme e natura provenienti da Bagno di Romagna, una località termale dell’Alto Savio. L’evento ha visto la partecipazione di operatori e rappresentanti del settore che hanno illustrato le opportunità di soggiorno e esperienze nella zona.

Erbe, terme e natura, da Bagno di Romagna in vetrina nel capoluogo lombardo. Nuove idee e proposte per esperienze e soggiorni nella località termale d’Alto Savio sono, infatti, state presentate a Milano alla Fiera ’Fa’ la cosa giusta!’, importante appuntamento del vivere e del turismo sostenibile. Nel corso dell’incontro organizzato dal Tavolo dei Cammini della Regione Emilia Romagna alla Piazza del Turismo lento, Alberto Merendi, componente del Tavolo regionale e presidente dell’associazione Tra Monti e Valli di San Piero in Bagno ha illustrato alcune iniziative in programma in Alto Savio, realizzate anche con la collaborazione dell’associazione italiana Via Romea Germanica e del Comune di Bagno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Turismo sostenibile. Bagno in vetrina a Milano Articoli correlati Fermo in vetrina alla Bit: il turismo rivierano cerca investimenti e nuove strategie per un rilancio sostenibile.Fermo sarà protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo di FieraMilano Rho, in programma da oggi a giovedì. Abruzzo punta alla Germania: Monaco vetrina per turismo sostenibile e borghi storici, +40% arrivi esteri nel 2025.L'Abruzzo punta sulla Germania: una nuova strategia per il turismo regionale L'Abruzzo ha scelto la fiera Free – Travel and Leisure Fair di Monaco di... Contenuti e approfondimenti su Turismo sostenibile Temi più discussi: Turismo sostenibile. Bagno in vetrina a Milano; Fa la cosa giusta: la Valle del Savio in fiera a Milano -; Eboli, al via la stagione sportiva: domenica 22 marzo debutta Sport Open 365 al Bagno Trentotto; Arpino – Bagni chiusi, imbarazzo al convegno. Turismo sostenibile. Bagno in vetrina a MilanoPasseggiate, uscite per la raccolta di erbe spontanee e di campo, pellegrinaggio al santuario della Verna: tante le proposte alla fiera. ilrestodelcarlino.it Bagno diventa capitale del turismo sostenibileDa venerdì a domenica tanti appuntamenti ed eventi con gli EcoDay. Il clou sabato sera in piazza Ricasoli con il concerto di Giuliano Palma. Full immersion per tre giorni, a Bagno di Romagna, ... ilrestodelcarlino.it Dal rilancio della ciclabile al turismo sostenibile: Riva Ligure punta su identità, ambiente e cicloturismo per attrarre nuovi visitatori tutto l’anno facebook Bando comunitario:" #Turismo sostenibile, attivo l'Invito UE per rafforzare competitività e transizione verde delle #PMI". @europainitalia @EU_Commission @EU_ENV eurokomonline.eu/index.php/band… x.com