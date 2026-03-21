Tumore inesistente | 4.225 euro per mesi di terrore

Una donna tra Pesaro e Ancona ha trascorso mesi di paura e angoscia pensando di essere affetta da un tumore al seno, diagnosi che successivamente si è rivelata infondata. Durante questo periodo, ha affrontato visite mediche e terapie che si sono rivelate inutili, con una spesa complessiva di 4.225 euro. La sua vicenda si è conclusa senza la presenza di malattia.

Una donna tra Pesaro e Ancona ha vissuto mesi di terrore per un tumore al seno che in realtà non esisteva. Il Tribunale di Ancona ha condannato le strutture sanitarie coinvolte, ma il risarcimento è stato fissato a soli 4.225,86 euro. L’incubo è iniziato nel 2018 con la scoperta di un nodulo sospetto durante un controllo di routine. La sequenza di errori tecnici e amministrativi ha trasformato una semplice visita medica in un incubo psicologico duraturo. La verità è emersa solo dopo aver cambiato percorso diagnostico verso Milano, dove si è confermato l’assenza di neoplasia. La catena degli errori tra Marche e laboratori privati. Il primo intoppo si è verificato ad Ancona, dove un referto è finito su un supporto con il nome sbagliato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tumore inesistente: 4.225 euro per mesi di terrore Articoli correlati Capalbio: 90 minuti di terrore, la cassaforte inesistenteQuattro uomini incappucciati hanno trasformato una serata tranquilla in un incubo di oltre un’ora e mezza per una coppia di ristoratori a Capalbio. Assegno unico, i dati per fasce ISEE: assegno da 225 euro per redditi entro i 17.227 euro, mentre sopra i 45.939 euro la cifra scende a 56 euroNei primi undici mesi del 2025, le famiglie italiane hanno ricevuto assegni per un valore complessivo di 18,1 miliardi di euro, una cifra che si...