Venerdì, la famiglia di Chuck Norris ha annunciato la scomparsa dell’attore noto per il ruolo in Walker, Texas Ranger. In risposta, l’ex presidente ha ricordato Norris definendolo un grande sostenitore. La notizia ha suscitato reazioni e commenti sui social, mentre i fan e colleghi si sono uniti per rendere omaggio alla figura pubblica. La notizia della morte di Norris ha fatto il giro del mondo.

Come vi abbiamo raccontato, è con dolore che venerdì, la famiglia di Norris ha annunciato la morte dell’attore di Walker, Texas Ranger. “È con profondo dolore che la nostra famiglia comunica l’improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris, avvenuta ieri mattina”, avevano dichiarato. Non sono tardati ad arrivare i ricordi dei colleghi, il cordoglio di tutto il mondo del cinema, ma non solo. Anche la politica avrebbe ricordato con affetto Norris, primo fra tutti: Trump. L’addoloramento di Donald Trump. Donald Trump ha condiviso la sua reazione alla morte di Chuck Norris, avvenuta all’età di 86 anni. Dopo che la famiglia dell’attore ha annunciato oggi la sua morte, avvenuta giovedì in seguito a un ricovero in ospedale alle Hawaii, Trump ha commentato la notizia uscendo dalla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump ricorda Chuck Norris: “Un grande sostenitore”

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