Il presidente ha espresso forte indignazione nei confronti degli alleati, definendoli codardi, e ha deciso di inviare marines e navi nel Golfo. La decisione segue il ritiro delle truppe dall’Iraq, e il governo statunitense sta considerando azioni come l’invasione dell’isola di Kharg o il blocco dell’accesso. Queste mosse segnano una nuova fase nelle tensioni internazionali.

Sebbene una decisione definitiva non sia ancora stata presa, l’eventuale operazione sarebbe finalizzata a mettere sotto pressione il regime khomeinista e a costringere così i pasdaran a riaprire lo Stretto di Hormuz. Ricordiamo infatti che dall’isola dipende circa il 90% delle esportazioni petrolifere iraniane. Probabilmente non a caso, negli scorsi giorni, Washington ha trasferito unità anfibie in Medio Oriente, mentre ieri Reuters riferiva che gli Stati Uniti si stanno accingendo a inviare migliaia di nuovi soldati nella regione. In questo quadro, sempre ieri, un funzionario della Casa Bianca ha detto alla Cbs che Donald Trump «non ha intenzione» di inviare truppe di terra in Iran, ma ha aggiunto che, in caso, l’esercito americano potrebbe prendere Kharg «in qualsiasi momento». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Trump furibondo: «Alleati codardi». Poi spedisce marines e navi nel Golfo

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