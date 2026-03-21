Trump denuncia Harvard | deve restituire miliardi

L’amministrazione guidata da Donald Trump ha presentato un’azione legale contro l’Università di Harvard, accusando l’ateneo di non aver protetto sufficientemente studenti ebrei e israeliani, in violazione delle leggi sui diritti civili. La causa chiede che l’università restituisca miliardi di dollari, senza ulteriori dettagli sulle accuse specifiche. La disputa si concentra sulla presunta mancanza di tutela degli studenti coinvolti.

L’amministrazione guidata da Donald Trump ha avviato un’azione legale contro l’Università di Harvard, accusando il più noto ateneo statunitense di non aver tutelato adeguatamente studenti ebrei e israeliani, in violazione delle norme sui diritti civili. La denuncia, depositata presso il tribunale federale distrettuale di Boston, rappresenta un ulteriore passaggio in uno scontro istituzionale che si protrae da mesi e che si colloca in un quadro più ampio di pressione politica sul sistema universitario americano. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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