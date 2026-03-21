Trump arriva al Golf Club di West Palm Beach | l' imponente scorta di suv blindati

Il presidente degli Stati Uniti è arrivato sabato al suo golf club di West Palm Beach, accompagnato da un’imponente scorta di SUV blindati. La visita si svolge nel fine settimana a Mar-a-Lago, dove trascorrerà alcuni giorni. La presenza di mezzi blindati è visibile mentre il presidente si dirige verso la proprietà. L’arrivo è stato accompagnato da un breve corteo di veicoli ufficiali.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato sabato al suo golf club di West Palm Beach, dove trascorrerà il fine settimana a Mar-a-Lago. La macchina del tycoon accompagnata dall’imponente scorta di suv neri blindati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump arriva al Golf Club di West Palm Beach: l'imponente scorta di suv blindati Articoli correlati Usa, il gigantesco convoglio di Trump arriva al suo golf club di West Palm BeachIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato al ‘Trump International Golf Club’ di West Palm Beach, dove trascorrerà il fine settimana... Ryan Routh condannato all'ergastolo per il tentato omicidio di Donald Trump al golf club di Palm BeachRyan Routh è stato condannato all'ergastolo per il tentato omicidio di Donald Trump. Altri aggiornamenti su Golf Club di Temi più discussi: Usa, il gigantesco convoglio di Trump arriva al suo golf club di West Palm Beach; Donald Trump, guadagni da 4-5 miliardi con cripto e droni; Una balena crypto inattiva ha appena acquistato token Trump per 7 milioni di dollari dopo l'annuncio di un nuovo gala; Usa, Trump lascia il suo International Golf Club a West Palm Beach. Trump arriva al Golf Club di West Palm Beach: l'imponente scorta di suv blindati(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato sabato al suo golf club di West Palm Beach, dove trascorrerà il fine settimana ... stream24.ilsole24ore.com Usa, il gigantesco convoglio di Trump arriva al suo golf club di West Palm BeachIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato al ‘Trump International Golf Club’ ... msn.com Le Rosine Torino Golf Club . . OPEN DAY – 28 MARZO Una giornata speciale per scoprire il golf e vivere il club insieme a tutta la famiglia! Il 28 Marzo dalle 10:00 alle 18:00 ti aspettiamo per il nostro Open Day con tante attività gratuite: Lezione di golf facebook