A Budapest si svolge il più grande vertice mondiale dei conservatori, con la partecipazione di rappresentanti provenienti da diversi paesi. Durante l’evento, il presidente degli Stati Uniti ha espresso il suo sostegno all’elezione di Viktor Orbán, prevista per il 12 aprile. La capitale ungherese ospita questa assemblea, che vede coinvolti leader e figure di spicco del settore conservatore internazionale.

La capitale ungherese ospita la più grande assemblea mondiale dei conservatori, con il sostegno esplicito del presidente statunitense Donald Trump per l’elezione di Viktor Orbán prevista il 12 aprile. Il vertice si svolge in una Budapest trasformata da manifesti elettorali, dove leader globali discutono di sovranità e sicurezza. L’incontro assume un peso specifico perché le elezioni nazionali sono imminenti, creando uno scenario unico dove la conferenza funge da trampolino per la campagna elettorale. La presenza internazionale è massiccia: dal presidente argentino Javier Milei ai leader europei come Alice Weidel e Andrej Babis, tutti riuniti sotto lo slogan On To Victory. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump appoggia Orbán: il vertice conservatore a Budapest

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