Dopo il Festival di Sanremo, si parla di musica e non di gossip, Marco Giudici analizza come si possa ritrovare la propria strada quando ci si sente improvvisamente soli. Nel suo testo, l’autore riflette sulle sfide di chi cerca di riprendersi, offrendo spunti su come affrontare il momento dopo l’evento musicale più importante dell’anno. La discussione si concentra su aspetti pratici e concreti, senza entrare in valutazioni soggettive.

Erano la boy band più sfacciata. Vent'anni dopo i Five hanno qualcosa da dirsi Se proviamo a parlare di musica (non di gossip) all’indomani del Festival di Sanremo, che sapore vi resta in bocca? Bruttino, eh? Un pezzo tipicamente neomelodico, cantato da un onesto veterano del genere, ha trionfato in un’ambientazione miracolistica che, in effetti, conteneva il sapore di un clamoroso ritorno al passato, attraverso la peggiore normalizzazione e l’appiattimento di forme, contenuti e strategie di diffusione. Ricordate quando Sanremo era diventato l’emblema di qualcosa da detestare, perché resisteva ostinatamente a qualsiasi esplorazione del... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Trovarsi soli all’improvviso” di Marco Giudici. Ciò che serve per riprendersi dopo Sanremo

Articoli correlati

Marco Masini: «Una settimana dopo che è morta mia madre ero già su un palco a suonare: glielo avevo promesso. Sono rinato grazie ai giovani: trovarsi in competizione a Sanremo accanto a uno come Sayf, che potrebbe essere mio figlio è come giocare in campionato con dei 21enni e fare pure gol»Questa intervista a Marco Masini è pubblicato sul numero 12 di Vanity Fair in edicola fino al 17 marzo 2026.

Leggi anche: Masini racconta Marco. “A Sanremo ho portato quel Male che serve a rinascere”