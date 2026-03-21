Venerdì si svolgerà una messa in ricordo di Domenico, un bambino scomparso prematuramente. La cerimonia si terrà presso la chiesa locale e coinvolgerà familiari, amici e conoscenti che desiderano onorare la memoria del piccolo. L’evento rappresenta un momento di raccoglimento pubblico dedicato a ricordare Domenico nel giorno del trigesimo della sua scomparsa.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 14 aprile 2026, presso la parrocchia Maria Santissima della Stella a Nola, si svolgerà una messa in memoria di Domenico, il piccolo di soli due anni tragicamente scomparso dopo un trapianto di cuore non riuscito. Questo evento rappresenta un’occasione per la comunità di unirsi in preghiera e commemorare un bambino che ha mostrato grande forza e coraggio durante la sua breve vita. Domenico è stato ricoverato presso l’ospedale Monaldi di Napoli nella speranza di ricevere un nuovo cuore. Purtroppo, il tragico destino ha voluto che il trapianto non andasse a buon fine. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Trigesimo di Domenico: messa per il piccolo guerriero, un momento speciale da non perdere!

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