Tribunale Ecclesiastico nel teatro Piccinni l' inaugurazione dell' anno giudiziario

Il tribunale ecclesiastico ha inaugurato l’anno giudiziario nel teatro Piccinni con la partecipazione del Cardinale Gianfranco Ravasi e dell’arcivescovo di Bari-Bitonto monsignor Giuseppe Satriano, insieme alle principali autorità civili e militari. Durante l’evento, il dibattito si è focalizzato sul rapporto tra legge e umanità, attirando l’attenzione sul ruolo della giustizia religiosa in questo contesto.

Alla cerimonia è intervenuto il sindaco di Bari, Vito Leccese: "La giustizia non può essere un meccanismo cieco, ma deve restare uno strumento al servizio della dignità umana” Alla presenza del Cardinale Gianfranco Ravasi, dell’arcivescovo di Bari-Bitonto monsignor Giuseppe Satriano e delle massime autorità civili e militari, il dibattito si è concentrato sul sottile equilibrio tra legge e umanità. Il Teatro Piccinni, ha ospitato questa mattina la solenne cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale. Un evento che ha visto la partecipazione di figure di spicco della Chiesa e delle Istituzioni, trasformando il cuore civile della città in un laboratorio di riflessione giuridica e spirituale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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