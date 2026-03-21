Triathlon Beatrice Mallozzi in top 15 nella gara sprint della World Cup di Haikou

Durante la seconda tappa della World Cup 2026 di triathlon, disputata ad Haikou in Cina, l’italiana Beatrice Mallozzi ha concluso tra le prime 15 posizioni nella gara sprint. La competizione si è svolta di notte e prevedeva una distanza di 750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa. La gara ha coinvolto atleti provenienti da diverse nazioni.

La seconda tappa stagionale della World Cup 2026 di triathlon si è disputata nel cuore della notte italiana ad Haikou, in Cina: ancora una volta la gara è andata in scena su distanza sprint, con 750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa: tra le donne l’azzurra Beatrice Mallozzi (G.S. Fiamme Azzurre) ha chiuso 15ma nella prova vinta dall’atleta individuale neutrale Diana Isakova. Un’emozionante sfida a tre ha caratterizzato il segmento di corsa: l’ atleta individuale neutrale Diana Isakova è riuscita ad imporsi in volata con il crono di 57’41”, conquistando la vittoria in Coppa del Mondo davanti all’ australiana Sophie Malowiecki, la quale ha ottenuto il miglior risultato in carriera ed il primo podio in World Cup, venendo beffata per 1?, terminando seconda in 57’42”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Triathlon, Beatrice Mallozzi in top 15 nella gara sprint della World Cup di Haikou Articoli correlati Triathlon, Beatrice Mallozzi sfiora la top ten nella World Cup di LanzaroteInizia da Lanzarote, in Spagna, la stagione 2026 del circuito della World Cup di triathlon: la gara sprint, disputata sulla distanza di 750 metri a... Lanzarote: Eim vince, Mallozzi undicesima nella World CupIl sole di Lanzarote ha già iniziato a scaldare la sabbia dell’isola canaria dove, questa domenica 15 marzo 2026, prende il via ufficiale la stagione... Approfondimenti e contenuti su Beatrice Mallozzi Temi più discussi: Triathlon, Beatrice Mallozzi in top 15 nella gara sprint della World Cup di Haikou; Triathlon, Beatrice Mallozzi sfiora la top ten nella World Cup di Lanzarote; Triathlon: Coppa del Mondo, in gara Beatrice Mallozzi nella seconda prova sprint in Cina. Triathlon: Coppa del Mondo, in gara Beatrice Mallozzi nella seconda prova sprint in CinaPartita la scorsa settimana la stagione della coppa del mondo di Triathlon con la gara spagnola di Lanzarote, nel prossimo fine settimana arriva la World Triathlon Cup Haikou in Cina. Alla gara di sab ... napolimagazine.com Triathlon, Beatrice Mallozzi è quarta in Coppa del Mondo a Huatulco su distanza sprintBeatrice Mallozzi, unica italiana in gara, centra il quarto posto nella gara femminile della tappa di Coppa del Mondo 2025 di triathlon andata in scena a Huatulco, in Messico, su distanza sprint (750 ... oasport.it World Triathlon Cup Lanzarote Tra le donne Beatrice Mallozzi sfiora la top 10 con l’11ª posizione. Poi Carlotta Missaglia, 14ª, Verena Steinhauser, 15ª, Ilaria Zane, 20ª e Paola Sacchi, 37ª. Tra gli uomini il miglior piazzamento è di Miguel Espuna Larramon facebook