Trenord si posiziona al primo posto con un aumento significativo di passeggeri sui treni diretti alle piste e agli impianti durante le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Il trasporto pubblico lombardo registra un bilancio positivo grazie a questa crescita, che evidenzia un forte incremento di utilizzo durante l’evento sportivo. La maggiore affluenza si concentra principalmente sulle tratte dedicate alle località olimpiche.

È un bilancio positivo quello delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 per il trasporto pubblico lombardo. Secondo i dati diffusi da Trenord in sole due settimane, dal 6 al 22 febbraio, sono stati 1,3 milioni i viaggiatori che si sono aggiunti ai consueti passeggeri del servizio ferroviario (+10%), per un totale di 13,9 milioni di viaggi sull’intera rete servita da Trenord. Durante le due settimane dei Giochi l’azienda ferroviaria lombarda ha potenziato l’offerta con 120 corse in più ogni giorno. Sul collegamento fra Milano e la Valtellina, che è stato riorganizzato per offrire una corsa ogni 30 minuti e un servizio attivo dalle 4 di mattina alle 3 di notte, hanno viaggiato 483mila passeggeri: è il 64% in più petto alle frequentazioni abituali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trenord sul podio. Boom di passeggeri sui convogli diretti a piste e impianti

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