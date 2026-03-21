Si è concluso ieri sera alle 20 l’autopsia sul corpo di Lucia Lamentini, una donna di 50 anni di Cortona, investita mercoledì notte lungo via della Lebbia a Lisciano Niccone. L’esame è stato condotto per chiarire le cause della morte e ha riguardato le verifiche sulle ferite riportate durante l’incidente. La donna è stata investita da un veicolo non ancora identificato.

PERUGIA Si è concluso intorno alle 20 di ieri l’esame autoptico sul corpo di Lucia Lamentini, la cinquantenne cortonese travolta mercoledì notte lungo via della Lebbia, a Lisciano Niccone. L’accertamento, affidato dal sostituto procuratore Gemma Miliani al medico legale Sergio Scalise Pantuso, ha confermato la violenza di un urto che non ha lasciato scampo all’insegnante: il corpo è stato sbalzato a decine di metri di distanza a seguito dell’impatto contro il lato anteriore sinistro della vettura. Nonostante la gravità delle ferite, la donna non è deceduta sul colpo: i medici del 118 e l’ elisoccorso giunto da Perugia hanno tentato a lungo una disperata manovra di rianimazione sul posto, rivelatasi purtroppo inutile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolta e uccisa a Lisciano Niccone, la verità dell’autopsia

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