Tratta Barra-Torre del Greco sospesa per due giorni | ecco le date

La tratta ferroviaria tra Barra e Torre del Greco è stata sospesa per due giorni. L'interruzione riguarda specificamente la linea Circumvesuviana e le date di blocco sono state annunciate ufficialmente. La sospensione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o le procedure di ripristino. La circolazione sarà quindi interrotta nelle giornate indicate.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La tratta ferroviaria Barra – Torre del Greco della linea Circumvesuviana subisce una sospensione di due giorni, specificamente sabato 21 e domenica 22 marzo. Questo provvedimento si rende necessario per consentire lavori di adeguamento e manutenzione nelle gallerie Bosco di Portici e Cavalli di Bronzo. La misura è volta a garantire un miglioramento della sicurezza e dell’efficienza del servizio ferroviario nella zona. Questo intervento è parte di un piano di manutenzione regolare della rete, che mira a migliorare le condizioni delle infrastrutture. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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