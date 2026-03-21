Traffico Roma del 21-03-2026 ore 20 | 30

Da romadailynews.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 21 marzo 2026 alle 20:30, il traffico a Roma è stato influenzato dalla 31esima maratona cittadina, che ha coinvolto i principali vie e piazze del centro storico. Durante l’evento, molte strade sono state chiuse o parzialmente interdette al traffico, creando disagi per automobilisti e pendolari. La maratona ha visto la partecipazione di numerosi atleti e appassionati.

Luceverde Roma Bentrovati domenica Si corre la 31esima edizione della maratona di Roma i 42 chilometri e 195 metri del tracciato toccheranno i punti nevralgici della città dal Ostiense a San Pietro dal Foro Italico a Ponte Milvio attraversando il cuore del centro storico da Piazza del Popolo Piazza di Spagna E piazza Navona le prime chiusure scatteranno già nelle prime ore del mattino con le azioni progressive durante la giornata la maratona sarà preceduta sabato dalla stracittadina circa 5 km tra i Fori Imperiali e Circo Massimo su richiesta della Questura da Inizio servizio di domenica e fino alla conclusione dell'evento resterà chiusa e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico roma del 21 03 2026 ore 20 30
© Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-03-2026 ore 20:30

Articoli correlati

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 20:30Luceverde Roma dentro va Ti per un incidente code sulla Salaria da via dei Prati Fiscali a via Cortona in direzione del raccordo ancora sulla Salaria...

Traffico Roma del 20-03-2026 ore 20:30Luceverde Roma si è formata una coda di 9 km dalla barriera di Roma Sud a Torrenova Verso il raccordo anulare in coda per traffico sulla Pontina in...

Bitcoin LIVE Trading - Broke To Rich Challenge DAY 1

Video Bitcoin LIVE Trading - Broke To Rich Challenge DAY 1

Una selezione di notizie su Traffico Roma del

Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026; Roma, weekend complicato per il traffico: molte strade chiuse il 21 e 22 marzo; Traffico Roma del 18-03-2026 ore 14:30; Maratona di Roma 2026, il percorso completo e le strade chiuse.

traffico roma del traffico roma del 21Traffico Roma del 21-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità fino al 19 aprile unico alternato in via del Trullo per lavori tra ... romadailynews.it

traffico roma del traffico roma del 21Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma in direzione Roma ... romadailynews.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.