Nella serata del 21 marzo 2026 alle 20:30, il traffico a Roma è stato influenzato dalla 31esima maratona cittadina, che ha coinvolto i principali vie e piazze del centro storico. Durante l’evento, molte strade sono state chiuse o parzialmente interdette al traffico, creando disagi per automobilisti e pendolari. La maratona ha visto la partecipazione di numerosi atleti e appassionati.

Luceverde Roma Bentrovati domenica Si corre la 31esima edizione della maratona di Roma i 42 chilometri e 195 metri del tracciato toccheranno i punti nevralgici della città dal Ostiense a San Pietro dal Foro Italico a Ponte Milvio attraversando il cuore del centro storico da Piazza del Popolo Piazza di Spagna E piazza Navona le prime chiusure scatteranno già nelle prime ore del mattino con le azioni progressive durante la giornata la maratona sarà preceduta sabato dalla stracittadina circa 5 km tra i Fori Imperiali e Circo Massimo su richiesta della Questura da Inizio servizio di domenica e fino alla conclusione dell'evento resterà chiusa e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-03-2026 ore 20:30

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