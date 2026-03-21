Traffico Roma del 21-03-2026 ore 18 | 30

Alle 18:30 di domenica 21 marzo 2026, il traffico a Roma è stato influenzato dalla 31esima maratona della città. La corsa ha coinvolto i principali punti della capitale, con strade chiuse e deviazioni in corso. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti e pubblico lungo il percorso. La circolazione si è stabilizzata gradualmente dopo il passaggio degli atleti.

Luceverde Roma Bentrovati domenica Si corre la 31esima edizione della maratona di Roma i 42 chilometri e 195 metri del tracciato toccheranno i punti nevralgici della città dal Ostiense a San Pietro dal Foro Italico a Ponte Milvio attraversando il cuore del centro storico da Piazza del Popolo Piazza di Spagna E piazza Navona le prime chiusure scatteranno già nelle prime ore del mattino con le azioni progressive durante la giornata la maratona sarà preceduta sabato dalla stracittadina circa 5 km tra i Fori Imperiali e Circo Massimo su richiesta della Questura da Inizio servizio di domenica e fino alla conclusione dell'evento resterà chiusa e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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