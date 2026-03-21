Traffico Roma del 21-03-2026 ore 16 | 30

Alle 16:30 del 21 marzo 2026, il traffico a Roma è stato monitorato dall'infomobilità curata da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. Il servizio fornisce aggiornamenti sullo stato della viabilità nella capitale e sarà attivo fino al 19 aprile. La rete stradale presenta alcune criticità, mentre altre zone risultano più scorrevoli.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità fino al 19 aprile unico alternato in via del Trullo per lavori tra via Sarzana e via Brugnato proseguono i lavori sulla via Salaria con riduzione di carreggiata all'altezza all'aeroporto dell'Urbe in direzione centro inevitabile la formazione di domani domenica 22 Marzo si corre la 31A maratona di Roma che toccherà le zone dell' Ostiense Prati e il centro storico diverse le chiusure al traffico e deviazione delle linee bus per tutta la durata della maratona Domani rimarrà chiusa anche la stazione Colosseo della metropolitana prosegue la sospensione della. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-03-2026 ore 16:30 Articoli correlati Traffico Roma del 03-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un incidente su via Cristoforo Colombo tra via di... Traffico Roma del 16-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità su via del Foro Italico tratto della tangenziale code per... Bitcoin LIVE Trading - Broke To Rich Challenge DAY 1 Una raccolta di contenuti su Traffico Roma del Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026; Roma, weekend complicato per il traffico: molte strade chiuse il 21 e 22 marzo; Traffico Roma del 18-03-2026 ore 14:30; Maratona di Roma 2026, il percorso completo e le strade chiuse. Traffico Roma del 21-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità fino al 19 aprile unico alternato in via del Trullo per lavori tra ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso incidente sul Raccordo Anulare ... romadailynews.it la Repubblica. . Nel traffico del centro di Roma trasforma l’attesa in uno spettacolo. Seduto nel suo furgone, un l’autista di un furgone intona “Ordinary” di alexwarren e la sua voce conquista chi passa. Qualcuno riprende tutto: il video fa il giro dei social e si chi facebook