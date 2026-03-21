Oggi alle 14:30, il servizio di infomobilità di Roma, curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità, ha segnalato alcune criticità nel traffico cittadino. La situazione si registra principalmente in alcune vie principali, dove si sono formate code e rallentamenti. La rete stradale della capitale sta affrontando un aumento del volume di veicoli in questa fascia oraria.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità oggi pomeriggio Ma che stazione a Piazza Santi Apostoli saranno possibili rallentamenti per la viabilità deviazioni per le linee del trasporto pubblico terminata la stracittadina domani l'appuntamento con la 36esima edizione della maratona di Roma oltre 36 mila gli atleti attesi si misureranno su un percorso di 42 chilometri e 195 metri con partenza dal Colosseo e arrivo al Circo Massimo e passaggio tra gli altri ad Ostiense piramide Testaccio Lungotevere Prati Flaminio e Ponte Milvio previste modifiche per 70 linee del trasporto pubblico prevista Inoltre da Inizio servizio alle domani mattina la chiusura della fermata Colosseo delle linee B e C della metropolitana tutti i dettagli e gli aggiornamenti in tempo reale su romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-03-2026 ore 14:30

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