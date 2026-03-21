Alle 7:30 di questa domenica, il traffico a Roma risulta congestionato in alcune zone a causa della 31ª maratona della città. La gara coinvolge numerosi punti del centro e delle strade principali, con chiusure temporanee e deviazioni. Le autorità raccomandano agli automobilisti di pianificare i propri spostamenti in anticipo, considerando le modifiche alla viabilità in corso.

Luceverde Roma Bentrovati domenica Si corre la 31esima edizione della maratona di Roma i 42 chilometri e 195 metri del tracciato toccheranno i punti nevralgici della città dal Ostiense a San Pietro dal Foro Italico a Ponte Milvio attraversando il cuore del centro storico da Piazza del Popolo Piazza di Spagna E piazza Navona le prime chiusure scatteranno già nelle prime ore del mattino con le azioni progressive durante la giornata la maratona sarà preceduta sabato dalla stracittadina circa 5 km tra i Fori Imperiali e Circo Massimo su richiesta della Questura da Inizio servizio di domenica e fino alla conclusione dell'evento resterà chiusa e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-03-2026 ore 07:30

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la Repubblica. . Nel traffico del centro di Roma trasforma l’attesa in uno spettacolo. Seduto nel suo furgone, un l’autista di un furgone intona “Ordinary” di alexwarren e la sua voce conquista chi passa. Qualcuno riprende tutto: il video fa il giro dei social e si chi facebook