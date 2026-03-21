Traffico Lazio del 21-03-2026 ore 17 | 30

Il traffico sulla rete stradale del Lazio al 21 marzo 2026 alle 17:30 presenta alcune variazioni a causa dei lavori in corso. I lavori sul raccordo tra Viterbo e Terni proseguiranno fino al 27 marzo e saranno attivi dalle 7 del mattino. In questa fascia oraria si registrano rallentamenti e possibili code nelle zone interessate dai lavori, con indicazioni di percorsi alternativi.

Luceverde Lazio me trovati termineranno il 27 marzo i lavori sul raccordo a Viterbo Terni dalle 7 alle 18 si viaggia su carreggiata ridotta tra Viterbo Nord Vitorchiano in direzione Civitavecchia fino al 28 marzo lavori sulla statale 148 Pontina tra le uscite di via apriliana e Terracina con riduzione della sede stradale In entrambe le direzioni in vari tratti e secondo avanzamento dei lavori sia in orario diurno sia in orario notturno possibili Inoltre momentanei deviazioni del traffico su viabilità alternativa in provincia di Frosinone per lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino dalle 21 alle 6 si viaggio a senso unico... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 21-03-2026 ore 17:30 Articoli correlati Traffico Lazio del 03-03-2026 ore 17:30luce verde Lazio nel trovati rallentamenti per lavori sulla A24 Roma L'Aquila tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni code per traffico sulla... Traffico Lazio del 17-03-2026 ore 17:30luce verde Lazio ben trovati traffico intenso sulle strade consolari in uscita dalla capitale incolonnamenti su via Appia a partire dall' Aeroporto... Contenuti utili per approfondire Traffico Lazio del Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 17:25; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Giornate FAI Napoli, dispositivo traffico visite Stadio Maradona. Traffico Lazio del 21-03-2026 ore 17:30Luceverde Lazio me trovati termineranno il 27 marzo i lavori sul raccordo a Viterbo Terni dalle 7 alle 18 si viaggia su carreggiata ridotta tra Viterbo ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma in direzione Roma ... romadailynews.it #Lazio vs #Sassuolo #9marzo ore 20:45 #StadioOlimpico temporanea disciplina di traffico nell'area del #ForoItalico tinyurl.com/yw56n2yr @WazeLazio #viabiliLAZ facebook #Lazio vs #Sassuolo #9marzo ore 20:45 #StadioOlimpico temporanea disciplina di traffico nell'area del #ForoItalico tinyurl.com/yw56n2yr @WazeLazio #viabiliLAZ x.com