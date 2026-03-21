Traffico Lazio del 21-03-2026 ore 09 | 30

Alle 9:30 del 21 marzo 2026, nel Lazio, si segnalano problemi di traffico. I lavori sul raccordo tra Viterbo e Terni, iniziati alcune settimane fa, termineranno il 27 marzo e coinvolgono la zona di Viterbo. Nella stessa giornata, si registrano rallentamenti e code in diverse arterie della regione a causa di questa interruzione.

luce verde Lazio vetro va Ti termineranno il 27 marzo i lavori sul raccordo a Viterbo Terni dalle 7 alle 18 si viaggia su carreggiata ridotta tra Viterbo Nord Vitorchiano in stazione Civitavecchia fino al 28 marzo lavori sulla statale 148 Pontina tra le uscite di via apriliana e Terracina con riduzione della sede stradale In entrambe le direzioni in vari tratti e secondo piazzamento dei lavori sia in orario diurno sia in orario notturno possibili Inoltre momentanei deviazioni del traffico su viabilità alternativa in provincia di Frosinone per lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino dalle 21 alle 6 di viaggio a senso unico... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 21-03-2026 ore 09:30 Articoli correlati Traffico Lazio del 09-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovate in provincia di Latina sulla statale 156 dei Monti Lepini code per lavori in corso tra Roccasecca dei Volsci e il bivio per... Traffico Lazio del 03-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati traffico intenso con code a tratti sulla via Pontina da Spinaceto alla Cristoforo Colombo trafficato anche il percorso Urbano... Una raccolta di contenuti su Traffico Lazio del Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 17:25; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Le previsioni del meteo a Roma, nel Lazio e in Italia. Traffico Lazio del 20-03-2026 ore 17:30Luceverde Lazio trovati per incidente traffico bloccato sulla A24 roma-teramo tra Valle del Salto L'Aquila ovest direzione Teramo si sono formate ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare sulle principali strade e autostrade della nostra regione per ... romadailynews.it #Lazio vs #Sassuolo #9marzo ore 20:45 #StadioOlimpico temporanea disciplina di traffico nell'area del #ForoItalico tinyurl.com/yw56n2yr @WazeLazio #viabiliLAZ facebook #Lazio vs #Sassuolo #9marzo ore 20:45 #StadioOlimpico temporanea disciplina di traffico nell'area del #ForoItalico tinyurl.com/yw56n2yr @WazeLazio #viabiliLAZ x.com