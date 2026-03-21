A Foligno, un circolo anarchico chiamato La Faglia è al centro di un caso che coinvolge la morte di una sua rappresentante in un’esplosione. La comunità locale si trova a confrontarsi con le implicazioni di questa vicenda, mentre le autorità indagano sulle circostanze dell’incidente avvenuto nei vicoli della città. La notizia ha attirato l’attenzione sulla presenza di gruppi sovversivi nella zona.

Foligno, 21 marzo 2026 – Nei vicoli di Foligno, 55mila abitanti nel cuore dell’Umbria, c’è un circolo dove i propri rappresentanti preferiscono “aprire faglie anziché costruire ponti”. Si chiama proprio così, La Faglia, ed è il quartier generale di uno dei gruppi anarchici più conosciuti e temerari d’Italia. Pagano regolarmente l’affitto, organizzano incontri e riunioni e sono vicini al gruppo di Alfredo Cospito, l’anarchico condannato in via definitiva per l’attentato all’ad di Ansaldo Nucleare nel 2012 e attualmente detenuto in regime di 41bis. E’ qui, tra i vicoli della cittadina in provincia di Perugia, che si muoveva Sara Ardizzone, la donna di 36 anni trovata morta insieme al compagno Alessandro Mercogliano in un casolare abbandonato a Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tra i sovversivi di Foligno. Cosa è La Faglia, il circolo anarchico di Sara Ardizzone morta nell’esplosione

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