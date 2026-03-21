Tra dannazione e Paradiso Achille Lauro strega un Mandela da tutto esaurito | Buonasera Firenze

Achille Lauro ha aperto il suo concerto a Firenze con un messaggio emotivo, annunciando la serata con un “Buonasera Firenze” e interpretando “Amor”, una canzone dedicata a qualcuno che si ama profondamente. Il Mandela Forum era tutto esaurito e la performance ha suscitato una risposta calorosa dal pubblico, che ha seguito con attenzione l’artista durante l’intera serata.

Firenze, 21 marzo 2026 – Achille Lauro apre il concerto fiorentino con una struggente dichiarazione d’amore intensa e malinconica, il Mandela Forum vibra sulle note di “ Amor ”, una dedica malinconica a qualcuno che si ama profondamente in una notte che sembra essere l’ultima. “Abbracciami ancora Roma, Prima di addormentarci stasera”. Ma Lauro stasera è abbracciato da un Mandela sold out. Canzone dopo canzone con un pubblico in estasi per l’idolo romano si ripercorrono i grandi successi di Lauro. Un Mandela gremito è pronto a cantare a squarciagola grandi e vecchi successi da Bam bam twist, per poi lasciarsi trasportare fino a una Dannata San Francisco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tra dannazione e Paradiso, Achille Lauro strega un Mandela da tutto esaurito: “Buonasera Firenze” Articoli correlati Achille Lauro annuncia l’uscita del nuovo singolo “In viaggio verso il Paradiso”MILANO - Dopo un periodo straordinario, segnato da alcuni dei momenti più significativi dello spettacolo italiano – dalla Cerimonia di Chiusura delle... Achille Lauro annuncia la release del nuovo singolo, “In viaggio verso il Paradiso”ACHILLE LAURO ANNUNCIA LA RELEASE DEL NUOVO SINGOLO “In viaggio verso il Paradiso” DA VENERDÌ 20 MARZO SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI E IN RADIO... In viaggio verso il paradiso - Achille Lauro - PALAZZETTI LIVE 2026 Contenuti utili per approfondire Achille Lauro Tra dannazione e Paradiso, Achille Lauro strega un Mandela da tutto esaurito: Buonasera FirenzeAchille Lauro apre il concerto fiorentino con una struggente dichiarazione d’amore intensa e malinconica, il Mandela Forum vibra sulle note di Amor ... lanazione.it In viaggio verso il paradiso di Achille Lauro, il significato: Avrò cura di teQual è il significato di In viaggio verso il paradiso di Achille Lauro? La canzone è una promessa d'amore eterna, che supera la morte. donnaglamour.it