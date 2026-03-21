Stasera in tv inizia il Serale di Amici 25, la fase più importante del talent show condotto da Maria De Filippi. Tra conferme e nuove presenze, il programma si prepara a mostrare la sua parte più spettacolare. I concorrenti affrontano le prime sfide decisive, mentre il pubblico attende con attenzione le performance e le eliminazioni. La trasmissione entra così nella sua fase centrale.

Stasera in tv prende il via il Serale di Amici 25, la fase più intensa e spettacolare del talent show di Maria De Filippi. La notizia che ha catturato l’attenzione dei fan riguarda la giuria: i giudici che valuteranno le performance degli allievi saranno Amadeus, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. Con la conferma di D’Alessio arrivata direttamente dalla conduttrice dopo un concerto del cantante e quella di Amadeus giunta solo all’ultimo minuto. A differenza delle precedenti edizioni, la presenza di quattro giudici rende il voto più incerto, perché ora è possibile che le decisioni finiscano in parità, aumentando suspense e tensione in puntata. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tra conferme e nuove presenze, il programma di Maria De Filippi entra nella fase decisiva

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