Domenica 22 marzo 2026 alle 15:15 si gioca Tottenham-Nottingham Forest, con le formazioni ufficiali annunciate e le quote disponibili. I due club scenderanno in campo contemporaneamente ad Aston Villa e West Ham, in un momento cruciale della stagione. La partita rappresenta un punto importante nella lotta per evitare la retrocessione, considerando che mancano ancora sette turni alla fine del campionato.

Tottenham e Nottingham Forest scenderanno in campo allo stesso orario di Aston Villa e West Ham, dunque sarà un momento topico nella lotta per la evitare la retrocessione, o potrebbe esserlo perché comunque mancano ancora sette partite. Gli inglesi chiamano questo genere di partite six pointers, una definizione che rende molto bene l’idea della posta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Tottenham-Nottingham Forest (domenica 22 marzo 2026 ore 15:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Spurs sotto pressione

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