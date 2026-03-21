Domenica 22 marzo 2026 alle 15:15 si gioca Tottenham-Nottingham Forest, una sfida che si svolge nello stesso orario di Aston Villa-West Ham. La partita si inserisce in un momento cruciale per la zona retrocessione, con ancora sette incontri da disputare. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono disponibili, mentre i pronostici sono in fase di analisi.

Tottenham e Nottingham Forest scenderanno in campo allo stesso orario di Aston Villa e West Ham, dunque sarà un momento topico nella lotta per la evitare la retrocessione, o potrebbe esserlo perché comunque mancano ancora sette partite. Gli inglesi chiamano questo genere di partite six pointers, una definizione che rende molto bene l’idea della posta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Tottenham-Nottingham Forest (domenica 22 marzo 2026 ore 15:15): formazioni, quote, pronostici

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