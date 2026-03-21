Tornano le uova di Pasqua AIL Dove acquistarle oggi e domani

Tornano le uova di Pasqua dell'AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemie, che saranno in vendita oggi e domani nelle piazze di Empolese Valdelsa. L'iniziativa coinvolge diverse postazioni nelle principali vie della zona, dove i volontari distribuiscono le uova ai passanti. La vendita si svolge in due giornate consecutive e coinvolge varie aree della città.

EMPOLESE VALDELSA Anche quest’anno l’ Associazione Italiana contro Leucemie scende nelle piazze di tutta Italia sotto il periodo pasquale, più precisamente questo fine settimana: in occasione della sua 33° edizione, l’obiettivo è raccogliere fondi a favore della lotta contro i tumori del sangue tramite la vendita di uova pasquali contrassegnate dal logo AIL dal prezzo minimo simbolico di 15 euro sotto forma di contributo associativo. Il ricavato sarà utilizzato negli studi scientifici e nella ricerca di terapie innovative nella cura del tumore al sangue. Grazie ai volontari AIL e all’opera delle sue 83 sezioni, che rendono possibile il tutto, l’anno scorso l’iniziativa ha visto la vendita di 769. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tornano le uova di Pasqua AIL . Dove acquistarle oggi e domani Articoli correlati Le uova di Pasqua AIL tornano a Catania e provincia dal 20 al 22 marzoUn gesto semplice, un uovo di cioccolato, può trasformarsi in una concreta speranza di vita. Leggi anche: Il 20, 21 e 22 marzo tornano in 5.000 piazze italiane le Uova di Pasqua Ail Tutti gli aggiornamenti su Tornano le uova di Pasqua AIL Dove... Temi più discussi: Tornano le Uova di Pasqua Ail, dal 20 al 22 marzo in 5mila piazze italiane; Tornano le uova di Pasqua dell'AIL; Pasqua 2026: tornano le uova di Pasqua solidali per aiutare Abeo; A Frosinone e provicia tornano le uova di pasqua AIL. Tornano le uova di Pasqua AIL . Dove acquistarle oggi e domaniEMPOLESE VALDELSA Anche quest’anno l’Associazione Italiana contro Leucemie scende nelle piazze di tutta Italia sotto il periodo pasquale, più ... lanazione.it Gonnosfanadiga, il 21 e 22 marzo tornano le Uova di Pasqua AIL per sostenere la ricercaAnche quest’anno a Gonnosfanadiga torna uno degli appuntamenti solidali più attesi nel periodo pasquale con le Uova di Pasqua AIL, iniziativa promossa per sostenere la ricerca scientifica e offrire un ... sangavinomonreale.net Salerno, tornano le uova di Pasqua dell'Ail per sostenere la ricerca - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania facebook Le formazioni ufficiali di Genoa-Udinese: tornano tra i titolari Norton-Cuffy e Solet x.com