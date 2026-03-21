A Vimercate torna il Festival del lavoro “a ritmo di vita” alla sua seconda edizione. L’evento vede la partecipazione delle università Bicocca e Cattolica, insieme a imprese, associazioni, Banca Etica, studenti e dottorandi. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di mettere in contatto diversi attori del mondo lavorativo e accademico, offrendo un’occasione di confronto e approfondimento.

Torna a Vimercate il Festival del lavoro “a ritmo di vita”, seconda edizione. Partecipano università - Bicocca e Cattolica - imprese, associazioni, Banca Etica, studenti e dottorandi. Organizza Sloworking, l’associazione nata in città 12 anni fa: "Siamo stati dei visionari – dice la presidentessa Vanessa Trapani – allora a parlare di questi temi eravamo in pochi, oggi sono al centro delle agende politiche e sociali. È ormai assodato che il tempo non sia una risorsa da sacrificare al successo". Il tema di quest’anno è “ Altri tempi ”, il giorno è il 26 marzo, le iniziative saranno diffuse. Una giornata per fermarsi, riflettere e mettere in discussione i paradigmi che "governano il nostro rapporto con il tempo del lavoro, provando a rinegoziarlo sul piano individuale e collettivo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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