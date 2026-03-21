Torino l' arrivo di Elly Schlein alla manifestazione di Libera contro la mafia

A Torino, la segretaria del Partito Democratico si è unita al corteo organizzato da Libera in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno, dedicata alle vittime innocenti delle mafie. La manifestazione si è svolta nel centro della città, attirando numerosi partecipanti e rappresentanti politici. La presenza della leader politica ha suscitato attenzione tra i presenti e i media locali.

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è arrivata al corteo e alla manifestazione ‘Di verità e giustizia’ in programma a Torino in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera. Schlein ha stretto mani e salutato i presenti ma, nel rispetto del silenzio elettorale, non ha rilasciato dichiarazioni. Torino, la manifestazione di Libera per le vittime della mafia. Don Ciotti: "Senza verità non si costruisce la giustizia" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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