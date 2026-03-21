Torino la manifestazione di Libera contro la mafia | il momento in cui sono stati letti i nomi delle vittime

A Torino si è svolta la manifestazione di Libera per la XXXI Giornata della Memoria e dell’Impegno, dedicata alle vittime innocenti delle mafie. Durante l’evento sono stati letti i nomi delle persone uccise dalla criminalità organizzata. La manifestazione è stata promossa da Libera e Avviso Pubblico e ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

Home > Video > A Torino la manifestazione per la XXXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera e Avviso Pubblico. In centinaia in piazza nel capoluogo piemontese. Toccante il momento in cui sono stati letti alcuni dei nomi delle vittime. Torino, la manifestazione di Libera per le vittime della mafia. Don Ciotti: "Senza verità non si costruisce la giustizia" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, la manifestazione di Libera contro la mafia: il momento in cui sono stati letti i nomi delle vittime Articoli correlati Torino, la manifestazione di Libera per le vittime della mafia. Don Ciotti: "Senza verità non si costruisce la giustizia"A Torino la manifestazione per la XXXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera e... Leggi anche: Libera Avellino, i giovani e la memoria delle vittime innocenti di mafia Aggiornamenti e notizie su Torino la manifestazione di Libera... Temi più discussi: 21 marzo, a Torino tutto pronto per la giornata in memoria delle vittime di mafia; Giornata della Memoria e dell’Impegno; A Torino tornano in piazza i pro Pal: sabato 14 marzo il corteo da Porta Susa: Noi continuiamo a lottare; Centinaia al corteo pro Pal: brucia in piazza la bandiera di Israele. Corteo Libera a Torino il 21 marzo: strade chiuse e modifiche alla viabilitàIl corteo nazionale di Libera, previsto a Torino per sabato 21 marzo, prevede cambiamenti per chi dovrà attraversare il centro cittadino. La manifestazione andrà da piazza Solferino a piazza Vittorio ... torinofree.it Oggi Torino celebra la giornata delle vittime di mafiaLa mafia ha ucciso oltre mille innocenti, vittime di ogni età. A Torino torna la manifestazione dal nome Affamati di giustizia promossa da Libera associazione di Don Ciotti. msn.com I casi di tubercolosi tornano a crescere anche in Italia, con Torino che registra un’incidenza più alta della media. A cosa prestare attenzione facebook Gara sbloccata al 2’ contro il Verona, al 7’ contro il Torino e al 2’ di nuovo contro il Cagliari: #Conte ed il suo #Napoli sbloccano la gara sul pronto via Nessuno come gli azzurri: 10 reti nei primi 15 minuti #SerieA #ForzaNapoliSempre #CagliariNapoli x.com