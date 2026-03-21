Top News Milan-Torino | Allegri getta nella mischia Füllkrug Leao pericolo scampato Mercato caldo

Alle 18:00 il Milan affronta il Torino a San Siro, con Allegri che inserisce Füllkrug tra i titolari. Leao è stato confermato in campo, evitando il rischio di una sua esclusione. La giornata è caratterizzata anche dal mercato, che si mantiene molto attivo. Le notizie più recenti riguardano le scelte di formazione e l’attenzione verso le possibili mosse di mercato.

Tanto spazio concesso a Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026, sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, sabato 21 marzo 2026. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il Diavolo sarà in campo nel pomeriggio e che nell'avvicinamento alla gara (clicca qui per sapere dove vederla in diretta tv o streaming) sono emerse molte novità interessanti. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Milan-Torino farà registrare un'assenza importante, quella di Rafael Leão. L'attaccante rossonero, classe 1999, non si è allenato ieri per il riacutizzarsi del fastidio all'adduttore destro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Top News Milan-Torino: Allegri getta nella mischia Füllkrug. Leao, pericolo scampato. Mercato caldo Articoli correlati Milan-Torino, Allegri studia il colpo di scena: Füllkrug insidia LeaoIl Milan di Massimiliano Allegri si prepara alla sfida casalinga di domani alle 18:00 contro il Torino, in un clima di estrema pressione dopo il KO... Milan, caso Leao: escluse lesioni ma salta il Torino. Allegri punta su FullkrugIl caso Rafa Leao scuote il Milan a poche ore dal match di San Siro contro il Torino. Contenuti e approfondimenti su Top News Milan Temi più discussi: Milan, miglior difesa nei top campionati d'Europa: i numeri; Milan, le top news di giornata; Milan, la conferenza stampa di Allegri. Cardinale a cuore aperto. Leao, niente Torino; Trevisani: Il Milan gioca male, ma Allegri è garanzia di fare alla fine top 4, così come è quasi... Torino, scelto Zapata per l’assalto al Milan: l’attaccante granata vuole vivere una grande notte, i numeriDiversi mesi fa c’erano le lacrime, un ginocchio frantumato in tre punti e l’inizio di un calvario durissimo. Oggi, diciassette mesi dopo, è un’altra storia: condizione ritrovata, sorrisi tornati, gol ... calcionews24.com Milan-Torino, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tvFischio d'inizio sabato alle ore 18 al Meazza. Direzione di gara affidata all'arbitro Fourneau della sezione di Roma 1 ... gazzetta.it Pausa pranzo Le notizie te le leggiamo noi! Ascolta l'appuntamento delle 12:00: troverai il Notiziario flash sul grande calcio e le Top News dedicate solo al mondo Milan. Tutto in pochi minuti! #audiozone #podcastmilan Ascolta ora facebook Top News Milan: Modric come Van Basten. Mandzukic torna a Milanello. Dal mercato possono arrivare due bomber #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com