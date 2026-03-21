The Voice Generations scontro tra Nek e Clementino | Questa me la segno…

Durante la trasmissione The Voice Generations, si sono verificati momenti di tensione tra i giurati Nek e Clementino. In un passaggio della gara, Nek ha commentato una performance dicendo: “Questa me la segno…”, mentre Clementino ha risposto con un tono deciso. La discussione tra i due ha attirato l’attenzione del pubblico e ha acceso il dibattito tra gli spettatori.

Scintille a The Voice Generations, la gara entra nel vivo e tra i giurati si accendono momenti di tensione. La terza puntata del talent show, andata in onda venerdì 20 marzo 2026 su Rai 1, segna un passaggio decisivo verso la finalissima. Dopo il successo delle prime due serate, il programma condotto da Antonella Clerici alza il ritmo tra esibizioni sempre più competitive e scelte che iniziano a pesare davvero. Il clima in studio si fa più acceso. Arisa, Loredana Bertè, Nek, Clementino e Rocco Hunt devono completare le loro squadre e affrontare il momento più delicato delle Blind Auditions: il “cut”. Dopo aver selezionato sette gruppi ciascuno, i coach sono costretti a ridurre il team a tre finalisti, una decisione che inevitabilmente alimenta strategie, rivalità e qualche attrito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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