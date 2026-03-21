The Voice Generations pagelle del 20 marzo | Arisa dolce pettegola 8 eliminazioni selvagge 4

Il 20 marzo la serata televisiva ha visto sfidarsi due programmi molto seguiti, con ascolti che hanno acceso una vera e propria guerra di trincea tra le reti. Da una parte c’era il talent condotto da Antonella Clerici, dall’altra il debutto di un nuovo ciclo di Grande Fratello VIP, che ha portato a eliminazioni spontanee e momenti di discussione tra i concorrenti. La sfida si è giocata su più fronti, coinvolgendo diversi pubblici.

La serata del 20 marzo è stata una vera e propria guerra di trincea auditel. Da un lato il colosso di Antonella Clerici, The Voice Generations, dall’altro il raddoppio di un Grande Fratello VIP appena iniziato ma già agguerrito. Il risultato? Una prima serata iniziata con un ritardo snervante per entrambi i fronti, quasi alle 22:00, dopo un “access” infinito. La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna sta diventando una prova di resistenza psicologica per il pubblico, costretto a maratone notturne per vedere un briciolo di gara. Lo spin-off condotto su Rai1 da Antonella Clerici è arrivato a una sorta di semifinale praticamente in un soffio. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - The Voice Generations, pagelle del 20 marzo: Arisa dolce pettegola (8), eliminazioni selvagge (4) Articoli correlati The Voice Generations, le pagelle del 13 marzo: Arisa, genuina e super richiesta (8), Nek, il coach da battere (8,5)La seconda puntata di The Voice Generations, lo spin-off del celebre talent show musicale, torna su Rai 1 con la sua formula ormai chiara: al centro... The Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8)Il primo appuntamento con le Blind Audition di ‘The Voice Generations’ prende il via sotto la guida di Antonella Clerici su Rai 1. Contenuti e approfondimenti su The Voice Generations Temi più discussi: The Voice Generations, le pagelle: Arisa delusione dell'anno (7), Loredana Bertè dorme (6), Antonella Clerici stavolta non si diverte (6); The Voice Generations, le pagelle del 13 marzo: Arisa, genuina e super richiesta (8), Nek, il coach da battere (8,5); The Voice Generations, pagelle: Arisa calamita per bimbi (8), Clerici e l'armadio ibernato (4), la caciara stantia di Hunt-Clementino (5) e lo scippo della semifinale (4); The Voice Generations, pagelle: Arisa prenota Rocco Hunt (8), Nek idolo delle mamme (7) e figuraccia Studio 3 (5). The Voice Generations, pagelle del 20 marzo: Arisa dolce pettegola (8), eliminazioni selvagge (4)La puntata del 20 marzo di The Voice Generations si chiude con la formazione delle squadre: le nostre pagelle della serata ... dilei.it Pagelle The Voice: Arisa calamita per bimbi (8), Clerici e l'armadio ibernato (4), la caciara stantia Hunt-Clementino (5)The Voice Generations si è ripreso il venerdì sera di Raiuno con l’ultimo atto delle Blind Audition, tappa forzata prima ... msn.com "Che serata! Che serata. E' tutto pronto per la finale!" Anche questa parentesi di The Voice Generations sta per chiudersi, non resta che aspettare una settimana per conoscere il vincitore ma c'è già una vincitrice: Antonella Clerici! #thevoicegenerations facebook Ascolti tv 13 marzo, chi ha vinto tra The Voice Generations e Io Sono Farah. Scotti sopra De Martino x.com