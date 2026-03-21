The Swan | 3 sospensioni droga e risse a Milano

Il locale ‘The Swan’ di piazzale Loreto a Milano ha subito la terza sospensione della licenza per 15 giorni, decisa dal questore Bruno Megale. La sospensione deriva da numerosi episodi avvenuti all’interno della struttura, tra cui risse, utilizzo di droga e comportamenti violenti. La decisione segue una serie di interventi delle forze dell’ordine nel corso degli ultimi mesi.

Nel cuore pulsante di Milano, il locale ‘The Swan’ in piazzale Loreto ha ricevuto la terza sospensione della licenza per 15 giorni, una decisione del questore Bruno Megale scaturita da un accumulo di episodi gravi. La misura punitiva segue immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine a inizio marzo, quando due donne ubriache hanno causato disordini e ferite con cocci di bottiglia. Non si tratta di un evento isolato, ma di una serie di allarmi che hanno coinvolto sia la Polizia Locale che la Polizia di Stato nel commissariato Garibaldi Venezia. Le indagini precedenti avevano già messo in luce la presenza di sostanze stupefacenti: nel novembre scorso, unità cinofile rinvennero 3,70 grammi di hashish nei bagni e altri 3,40 grammi sulla recinzione esterna del dehor. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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