Se c’è una parola che ricorre a parlar con entrambi quella è ‘naturalezza’. A cui si aggiunge anche onestà, sincerità. Condizioni queste imprescindibili per rivolgersi al pubblico e farlo attraverso la parola, il movimento, il teatro. È un incontro che sa di magico quello avvenuto tra Cristiana Morganti, stella del teatrodanza, e Claudio Tolcachir, drammaturgo, autore e regista di straordinaria caratura che si traduce in uno spettacolo dal titolo " The forest " al Teatro Manzoni stasera, sabato 21 marzo alle ore 20.45 e domani, domenica, alle ore 16. Biglietteria del Manzoni, in corso Gramsci (telefono 0573.991609; 27112), aperta oggi dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "The forest", il momento in cui ritrovarsi

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