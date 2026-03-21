Testo unico della cultura le novità | E’ la più grande riforma mai fatta

Il testo unico sulla cultura in Umbria si arricchisce di nuove tappe, con un percorso partecipato che coinvolge diverse realtà artistiche e imprenditoriali della regione. Questa iniziativa mira a riformare il settore culturale, considerando il progetto come la più grande riforma mai realizzata in Umbria e tra le più significative a livello nazionale. La “Chiamata alle Arti” continua il suo sviluppo.

La “Chiamata alle Arti“ in Umbria si arricchisce di nuove tappe. Prosegue infatti il cammino partecipato del Testo unico sulla cultura e l’impresa creativa con il quale si sta realizzando "la più grande riforma in campo culturale mai fatta in Umbria e tra le più importanti a livello nazionale". Parola del vicepresidente della Regione con delega alla cultura, Tommaso Bori che ieri mattina, in un incontro affollatissimo a Palazzo Cesaroni, ha voluto fare il punto sulla norma adottata dalla Giunta regionale. La nuova legge, ha raccontato, nasce "dall’abrogazione di 12 vecchie leggi datate e definanziate, per arrivare a un testo unico con... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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