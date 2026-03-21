’ Testa o testa’ alla Linea Verticale una ricerca interiore e sofferta

Alla Linea Verticale, si svolge una ricerca interiore e intensa, visibile nelle opere esposte. Le teste di Fautrier e Dubuffet, portate dal nord durante e dopo i conflitti, rappresentano un momento di tensione tra arte astratta e concreta. In quel periodo, l’Italia delle arti si trova in una fase di transizione, tra sperimentazione e tradizione. Le opere riflettono un confronto diretto tra diverse espressioni artistiche.

Quando scendono dal nord le teste di Fautrier e di Dubuffet, durante e subito dopo i "disastri della guerra", come avrebbe detto Goya, l’Italia delle arti è sul bilico poco stabile dell’astratto e del concreto. Critica e pratica s’interrogano, gli artisti cercano. Addirittura Giuseppe Ungaretti resta sconcertato dall’arte di Fautrier ("miracolo di volontà") mentre a Bologna una galleria diretta da intelligenze lungimiranti (La Loggia di Bruno Nanni e Maria Orri) si spalanca subito e accoglie il nuovo. Il solo nuovo possibile. Vasco Bendini, allievo di Virgilio Guidi, manifesta fin dagli inizi della sua carriera la capacità di investigare la qualità della materia pittorica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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